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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması

SAKARYA HABERLERİ  | 04.10.2020 15:04 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü zikzak şeklindeki uyarıcı yol
çizgileriyle yaya geçitlerine yaklaşan sürücüleri yavaşlamaya teşvik etmek için yaya geçidi projesini hayata geçirdi.

Yaya ve taşıt
trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana caddelerde yaya geçitlerinde başlatılan uygulamada
20 metre uzunluğunda zikzak şeritler çizildi.

Bu çizgilerle sürücülere yavaşlamaları ve o bölgede kaza oranının yüksek olduğu hatırlatılıyor.

Araç sürücülerini zikzak şeritli yaya
geçitlerinde daha dikkatli olunması için yol üstüne uyarıcı işaretler de çizildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan
açıklamada, kentin güney giriş ve çıkışı olan Orhangazi Caddesi'nde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Yaya geçitlerine zikzak şeritler çizerek araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı
işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Trafikte sürücülerin
yayalara öncelik vermesi ve yaya geçişi önceliğine dikkati çekmek için farkındalık
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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