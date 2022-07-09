Sakarya Büyükşehir Güreş Takımı, şampiyon kadrosuyla Süper Lig'e hazır

ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Kadrosundaki şampiyon güreşçilerle namağlup Süper Lig'e yükselen Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü Güreş Takımı, ligde kalıcı olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hendek ilçesinde yer alan Gençlik Merkezi'nde hazırlıklarına tam kadro devam eden takım, haftanın 6 günü çift idmanla form tutuyor.

Dünya, Avrupa ve Türkiye derecelerine sahip sporcu kadrosuyla yeni sezonda adından söz ettirmeyi isteyen Sakarya Büyükşehir, kalıcı olma parolasıyla adım attığı ligde birkaç sene içerisinde şampiyonluk heyecanını yaşamayı hedefliyor.

Kulüp başantrenörü Zafer Başar, AA muhabirine, güreş takımını geçen sezon namağlup 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarttıklarını anımsattı.

Büyük kulüplerin yer aldığı yeni ligde verecekleri mücadelenin daha zor olacağına değinen Başar, "Genç bir takımımız var. İlk hedefimiz, bu genç kadroyla 2-3 sene Süper Lig'de barınmak, 3-4 sene sonra ise Sakarya Büyükşehir'e şampiyon takım bırakmak." diye konuştu.

- "Genç takımız, hedeflerimiz büyük"

Başar, lig öncesi çalışmaların güzel geçtiğini, İsveç Milli Takımı güreşçileriyle ikili kamp yaptıklarını ve haftanın 6 günü çift idmana çıktıklarını anlattı.

Kadrolarında ulusal ve uluslararası arenada şampiyonluklara sahip sporcuların bulunduğuna dikkati çeken Başar, "Sakarya'dan, 15 yıldan sonra ilk defa Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Mükremin Aktaş, 60 kiloda şampiyon oldu. Ramazan Can Aktaş ve Ensar Karabacak, üçüncülüğü kazandı. 23 yaş altında ve gençlerde takım halinde üçüncülüğü aldık. 15 yaş altında ise takım halinde şampiyon olduk. Genç takımız, hedeflerimiz büyük." ifadelerini kullandı.

Başar, her antrenörün hayalinin olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu dile getirerek, "Önümüzdeki olimpiyatlarda bir ya da iki sporcumuzun ülkemizi temsil etmesini canıgönülden istiyoruz. Sadece temsil etmesini değil, Sakarya'mıza olimpiyat şampiyonunu hediye etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa sürede namağlup Süper Lig'e çıkmanın kendilerine daha çok sorumluluk yüklediğini vurgulayan Başar, şunları kaydetti:

"İlk hedefimiz, Süper Lig'de kalıcı olmak. Bu takım genç bir ekip. Kalıcı olacağımızı düşünüyorum, düşme gibi bir ihtimalimiz yok. Hedefimiz ilk beşin içinde olmak, kadroyu bozmazsak ki altyapıdan yetişen sporcularımız da var, 2-3 sene içerisinde şampiyonluğu hedefliyoruz."

- "İnancımız ve çalışmamız şampiyonluğu getirecek"

Dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan Serhat Kırık, kısa süre sonra başlayacak ligde ilk 3'te yer almayı dilediklerini ifade etti.

Takımda yer alan arkadaşlarına güvendiğini belirten Serhat, "Zorlu rakipler var, biz de genç bir kadroyuz. Bu sene genç kadro olmamıza rağmen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduk. İnşallah ligde de aynı başarıyı elde edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa şampiyonluğu, dünya ve Avrupa üçüncülüklerine sahip Abdussamet Başar ise disiplinli ve sistemli şekilde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Yeni ligde rakiplerin zorlu olduğuna işaret eden Abdussamet, "Ama biz inançlıyız ve çalışıyoruz. İnancımız ve çalışmamız inşallah şampiyonluğu getirecek." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda iki stilde altın madalya kazanan Mükremin Aktaş da yeni ligdeki maçlar öncesinde yoğun tempoda çalıştıklarını anlattı.

Yeni sezonda iyi rakiplerle mindere çıkacaklarına dikkati çeken Mükremin, "Onun için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Ligde beklentimiz, Allah'ın izniyle takım halinde şampiyonluk elde etmek." diye konuştu.

