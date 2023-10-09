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Sakarya Büyükşehir YADEM’den yaşlılara özel etkinlik

09.10.2023 13:20 | Son Güncelleme:
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi’nin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Osteoporoz günü sebebiyle ortaklaşa düzenlediği programa 70 yaşlı katılım sağladı.

Sakarya Büyükşehir YADEM’den yaşlılara özel etkinlik

Yaşlı vatandaşlar alanında uzman Geriatri Uzmanı Dr. Fatih Çelebi, Diyetisyen Zeynep Hale Kocaoğlu ve Diyetisyen Zeynep Bozat’dan bilgiler aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaşlıların yanında olmaya, onların elinden tutmaya ve onlara güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Yaşlılara özel seminerler kurslar, sosyal aktiviteler başta olmak üzere pek çok konuda çalışmalar gerçekleştiriliyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Osteoporoz günü sebebiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi ile yaşlılara özel bir çalışma gerçekleştirdi. Yaşlılar yürüyüş yaparak seminer alanına gitti.

VÜCUT ANALİZLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ALDILAR

Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Fatih Çelebi’den Osteoporoz konusunda, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Diyetisyen Zeynep Hale Kocaoğlu’dan Yaşlılıkta Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin önemi konusunda ve Diyetisyen Zeynep Bozat’tan ise ilimizde Beslenme Danışmanlık Merkezlerine nasıl başvura yapılabileceği konusunda bilgi edindiler. Eğitim sonunda YADEM ‘de yapılan VKA (Vücut Kitle Analizi) çıktılarını diyetisyenlere gösteren yaşlılar, vücut analizleri ile ilgili bilgiler aldı.

SAĞLADIKLARI KATKIDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

Program sonunda yaşlılar, alanında uzman isimlere kemik erimesi, sağlıklı yaşam için beslenme şekilleri, geriatri (yaşlılık bilimi alanı), alzheimer, yaşlılık dostu besinler ve birçok konuda sorular sordu. Yanıtlar ile fikir sahibi olan yaşlılar, programdan kalan memnuniyetlerini dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesine ve YADEM ekibine bizlere olan ilgi alaka ve samimiyetlerinden, sosyalleşmemize sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İl Sağlık Müdürlüğümüze de vermiş oldukları kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Program sonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Merve Kahraman’a Yaşlı Destek Merkezi Sorumlusu Ömer Faruk Karataş tarafından hediye takdim edildi.

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