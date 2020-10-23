SAAKRYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kentin tanıtımına katkı sunacak olan "Sakarya EXPO alanı" açıldı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yanında kurulan fuarın açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hafta sonu yapılacak 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası sayesinde Sakarya'nın ismini dünyada duyuracaklarını anlattı.

Yarışların Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşeceğine işarete eden Kaldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'na, İçişleri Bakanlığına, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Sakarya'nın hedefini global bir şehir olarak belirlediğini, şehir olarak her sahada var olmak istediklerini anlatan Kaldırım, şunları söyledi:

"İnşallah bunun üzerine bina edeceğimiz hem sanayide hem tarımda hem turizmde hem sporda vizyonla bu şehir çok daha güzel bir yere gidecek ve rekabetçi, dünya ölçeğinde bir şehir haline gelecek. Bugün globalleşme ne kadar önemliyse yerelleşme o kadar önemli. Hem globalleşeceğiz hem de yerel değerlerimizi, yerel kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı neyimiz varsa çok iyi koruyacağız, ön plana çıkaracağız ve dünya sahnesine sunacağız."