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"Sakarya EXPO alanı" açıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 23.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "Hem globalleşeceğiz hem de yerel değerlerimizi, yerel kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı neyimiz varsa çok iyi koruyacağız, ön plana çıkaracağız ve dünya sahnesine sunacağız" - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Dünya Sakarya'yı tanıyacak, Sakarya kendini dünyaya tanıtacak inşallah"

SAAKRYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kentin tanıtımına katkı sunacak olan "Sakarya EXPO alanı" açıldı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yanında kurulan fuarın açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hafta sonu yapılacak 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası sayesinde Sakarya'nın ismini dünyada duyuracaklarını anlattı.

Yarışların Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşeceğine işarete eden Kaldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'na, İçişleri Bakanlığına, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Sakarya'nın hedefini global bir şehir olarak belirlediğini, şehir olarak her sahada var olmak istediklerini anlatan Kaldırım, şunları söyledi:

"İnşallah bunun üzerine bina edeceğimiz hem sanayide hem tarımda hem turizmde hem sporda vizyonla bu şehir çok daha güzel bir yere gidecek ve rekabetçi, dünya ölçeğinde bir şehir haline gelecek. Bugün globalleşme ne kadar önemliyse yerelleşme o kadar önemli. Hem globalleşeceğiz hem de yerel değerlerimizi, yerel kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı neyimiz varsa çok iyi koruyacağız, ön plana çıkaracağız ve dünya sahnesine sunacağız."

- "Dünya Sakarya'yı tanıyacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda tüm dünyanın gözünün Sakarya'da olacağını, parkurların ve yarışların büyük hassasiyetle hazırlandığını bildirdi.

Yarışlara katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelecek takımların, basın mensuplarının ve sporseverlerin kenti ve ülkeyi iyi tanımaları için EXPO alanı inşa ettiklerini anlatan Yüce, alan içerisinde şampiyona süresince çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Alana katkı sunan sponsorlara teşekkürlerini sunan Yüce, "Çekilişler yapılarak misafirlerimize çeşitli hediyeler vereceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş yapan şirketlerden temsilciler bu alanda sizlere her konuda destek verecek, yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Fuar alanında bölgenin geleneksel ve yöresel unsurlarının de yer aldığına değinen Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığını aktardı.

EXPO'nun şehrin tanıtımına ve ekonomisinin hareketlenmesine vesile olacağına inandığını dile getiren Yüce, "Dünya Sakarya'yı tanıyacak, Sakarya kendini dünyaya tanıtacak inşallah." dedi.

Törenin ardından Vali Kaldırım ve Başkan Yüce'nin yanı sıra protokol üyeleri alanda hazırlanan stantları gezdi.

25 Ekim Pazar akşamına kadar açık olacak EXPO'da gün boyu düzenlenecek etkinlikler, bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları ve eğitici aktiviteler katılımcıların beğenisine sunulacak, sürpriz hediyeler verilecek. İlçe belediyelerinin yanı sıra şampiyona sponsoru dünya firmaları da alandaki yerlerini alacak.

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