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Sakarya İHH Derneği ramazanda 10 bin kişiye yardım eli uzatacak

SAKARYA HABERLERİ  | 27.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Sakarya İHH Derneği ramazanda 10 bin kişiye yardım eli uzatacak

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, ramazan ayı içerisinde yaklaşık 10 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çeyrek asrı aşkın süredir her ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.

"Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde ihtiyaç sahibi insanların ve yetim ailelerinin kapılarını çalarak ramazan bereketini şehrin en ücra köşelerine kadar taşıyor.

Bu kapsamda kentte toplamda 10 bin kişi, hayırseverlerin gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet yardımlarından istifade edecek.

- İHH, Ramazan Bayramı'nda yetimleri unutmayacak

Yurt içinde 15 bin, Sakarya'da yaklaşık 200 yetime düzenli destek sağlayan İHH, Ramazan Bayramı'nda yetimleri unutmayacak. Ekipler, 150 lira karşılığında on binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştıracak.

Zekat, sadaka, fitre, fidye, iftar ya da bayramlık bağışı yapmak isteyenler, tarihi Orhan Gazi Camisi yanındaki İHH Bağış Kabul Merkezi'ne gelerek makbuz karşılığı veya banka internet yoluyla ya da "0264 777 24 44" numaralı telefondan ulaşarak yardım yapabilecek.

Ayrıca bağış yapmak için dışarı çıkamayan hayırseverlerin, evlerinden makbuz karşılığı bağışlar da teslim alınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Hep Birlikte Ramazan" Ramazan Yardım

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