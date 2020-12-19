Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü

Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu.

Vatandaşlar, ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı yaylada etkili olan kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Düzce'de yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

SAKARYA/KARABÜK/BOLU/DÜZCE (AA) - Sakarya, Karabük ve Düzce 'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sıcaklığın en yüksek eksi 2, en düşük eksi 5 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

- Bolu'nun yüksek kesimler beyaza büründü

Bolu'da yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Abant Tabiat Parkı'nı çevreleyen dağlar, kent merkezinin güneyinde yer alan Aladağ bölgesi ve Gerede ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.​​​​​​​​​​​​​​

