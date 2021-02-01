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Sakarya, Karabük, Düzce ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 241 kişiye para cezası verildi

01.02.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Sakarya, Karabük, Düzce ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 241 kişiye para cezası verildi

Sakarya Karabük, Düzce ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 241 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya'da polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince hafta sonu sokağa çıkan 50 kişiye 157 bin 513 lira, jandarma tarafından da 39 kişiye 98 bin 200 lira para cezası kesildi.

Karabük'te de polis ve jandarma ekipleri, hafta sonu sorumluluk bölgelerindeki cadde ve sokaklarda kısıtlamaya ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ekiplerce 55 kişiye 49 bin 500 lira ceza uygulandı.

- Bolu

Bolu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca ekipler tarafından maske takmadığı ve maske kullanım kurallarına uymadığı için 3 kişiye de 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

- Düzce

Düzce'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekiplerce denetimler yapıldı.

Dışarıda bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol eden polis ekipler, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 73 kişiye 229 bin 950 lira idari para cezası uyguladı.

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