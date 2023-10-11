Sakarya, Karabük ve Zonguldak'tan 26 akademisyen "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesinin, dünyanın önde gelen atıf indekslerinden Scopus'un verilerinden yararlanarak hazırladığı ve yüzde 2'lik dilimde bulunan akademisyenleri dahil ettiği "dünyanın en etkili bilim insanları" listesi yayımlandı.

Akademisyenlerin kariyerlerinin ilk anından itibaren yaptıkları yayınlar bağlamında hazırlanan "Kariyer boyu etki" listesinde, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Fehim Fındık ve Prof. Dr. Hüseyin Ünal, Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Raşit Köker ve Prof. Dr. İhsan Pehlivan yer aldı.

Akademisyenlerin geçen yıl yaptıkları yayınlar bağlamında hazırlanan "Yıllık etki" listesinde ise Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Kimya Anabilim Dalından Doç. Dr. Emre Güzel ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Keziban Atacan'ın yanı sıra Fındık, Ünal ve Köker'e de yer verildi.

KARABÜK

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre de üniversiteden 13 akademisyen adını "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"ne yazdırdı.

Stanford Üniversitesinin "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" başlıklı çalışmasına göre, Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Mustafa Günay, Doç. Dr. Fatih Aydın, Doç. Dr. Samet Uslu, Doç. Dr. Mehmet Erdi Korkmaz, Doç. Dr. Okan Ünal, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Selhan Karagöz, Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. Muhammet Kayfeci, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Eskipazar Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Muhammet Emre Turan ve TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Mustafa Karagöz "Yıllık etki" kategorisinde başarılı görüldü.

"Kariyer boyu etki" kategorisinde ise Prof. Dr. Selhan Karagöz, Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. İlhan Ceylan ve Prof. Dr. Nizamettin Kahraman listeye girmeyi başardı.

ZONGULDAK

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre de üniversiteden 7 akademisyen, dünya çapında yüksek prestije sahip 2023 Elsevier BV metriklerine göre hazırlanan "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesince her sene yayımlanan listeyle uluslararası ölçütlere göre "yıllık etki" ve "kariyer boyu etki" olarak iki kategoride başarılı isimler belirlendi.

"Yıllık etki" kategorisindeki listede, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Aytaç Altan, Doç. Dr. Ali Narin ve Araştırma Görevlisi Dr. Seçkin Karasu, Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Türkan Kopaç, Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kara ile Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinden Öğretim Görevlisi Oğuz Özbek'e de yer verildi.

Ayrıca Doç. Dr. Aytaç Altan, "Kariyer boyu etki" kategorisinde yer aldı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademisyenleri tebrik ederek, bu başarıyı sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.



