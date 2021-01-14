Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bartın'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bartın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu, Balıcak, Şirinler, Elmacık ve Isırganlı köylerinde, kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Merkez ilçeye bağlı Arıt, Sıralı ve Aydınlar köylerinin yüksek kesimlerindeki yağış nedeniyle köy yolları karla kaplandı.

Hasankadı, Kumluca ve Kozcağız beldelerinin yüksek kesimleri beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturdu.

Ulus ilçesinde araçlarıyla yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar fotoğraf çekti, kartopu oynadı.

- Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar tuttu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yüksek kesimlerde kar tutmaya başladı.

Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan kentte belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

- Beyaza bürünen Çam Dağı havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ve Kocaali ilçelerinin arasında kalan "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde bulunduran Çam Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.