Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağı başladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolunda, kentin giriş ve çıkışında polis ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

İkametleri Sakarya'da olan yolcuların evlerinden 14 gün çıkmamalarını isteyen ekipler, yasağa uyulmaması halinde idari ve adli cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı.

Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Ekipler, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmiyor.

Ayrıca polis ve jandarma ekiplerince Karamürsel, Çayırova, Gebze ve Kandıra ilçelerinde kentin giriş çıkış noktalarında da denetimler gerçekleştirildi.

- Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kentin giriş ve çıkışında polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.

Bariyerlerle yolu kapatan ve belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade etmeyen ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü yapıyor. Uygulama sırasında vatandaşların ateşi de ölçülüyor.

Öte yandan, bazı vatandaşların kararı duydukları anda yola çıkmaları nedeniyle pijamalı oldukları görüldü.

Sürücü Hasan Pınarcık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, "Ankara'dan geliyorum, kayınpederim vefat etti. Defnettik, az önce yola çıktık. Ereğli'ye giriş yapacağım." diye konuştu.

Yolculardan İpek Özkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasağa ilişkin açıklamasının ardından pijamalarla hemen yola çıktıklarını dile getirdi.

