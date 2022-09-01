Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te adli yıl açılışı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te, 2022-2023 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) düzenlenen törende konuşan Sakarya BAM Başkanı Nuri Koçer, adalet denilince akla ilk gelenin Hazreti Ömer'in "Adalet mülkün temelidir." sözü olduğunu ifade etti.

Hangi ortamda ve sebeple olursa olsun adaletten ayrılmamanın esas olduğunu vurgulayan Koçer, "Adalet bağımsız olmayı da gerektirir. Kişilerin, kurumların adaletli olabilmesi için bağımsız hareket etmesi gerekmektedir. Din, dil, ırk, renk, sosyal ve ekonomik durum ayrımı yapmaksızın bağımsız olarak adalet ve hakkaniyetin yerine getirilmesine hizmet etmemiz temennisiyle öncelikle bölgemiz, daha sonra tüm ülkemize özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi, barış ve esenlik içinde bir adli yıl olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Koçer, hayatlarını adalet, insan hakları ve demokrasiye adayan fedakar meslektaşlarını, hain terör saldırıları sonucu yaşamını yitiren yargı şehitlerini, vatanı korumak için olağanüstü çabayla kutsal görevlerini yerine getiren kahraman güvenlik güçlerini ve 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini saygı ve rahmetle andı.

Açılış törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sakarya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Sakarya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Sakarya 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Atkan, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

- Kocaeli

İzmit Kültür Tepesi'nde avukatların katılımıyla düzenlenen törende, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Candemir, adaletin devletin temeli olduğunu, bunu sağlam tutacakların hakim, savcı ve avukatlardan oluşan bağımsız ve tarafsız yargı olduğunu söyledi.

Avukatlara yönelik fiili ve sözlü saldırıların gün geçtikçe artmasının yanı sıra son yıllarda birçok meslektaşının sadece görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle silahlı saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken Candemir, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu saldırılar karşısında ciddi tedbirler alınması gerekmektedir. Sağlıkta Şiddet Yasası'nı destekliyor ve avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için de aynı minvalde yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Candemir, yeni adli yılın tüm yargı mensuplarına, çalışanlarına ve adalet bekleyen tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç, yaptığı konuşmada, barolarının kurulmuş olduğu yıldan bu yana hukukun üstünlüğü ile hukuk devleti kurum ve kavramlarını savunduğunu, bu ilkelerin yaşama geçmesi, yerleşmesi için mücadele ettiğini ve daima hukukun yanında durduğunu söyledi.

Yeni adli yılda da yine en önemli görevlerinin ülkeye, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Kapkaç, yeni adli yılın ülkede hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız yargıya ve güçlü savunmaya vesile olmasını temenni etti.

- Karabük

Adliye bahçesinde gerçekleştirilen törene, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Baro Başkanı Emrah Köklü, hakim, cumhuriyet savcıları, avukatları ve adliye personeli katıldı.

Burada konuşan Kesgin, hukukun üstünlüğünü sağlamak, suç ve suçluyla mücadele etmek, adaleti tesis etmek amacıyla fedakarca çalışan hakim, savcı, avukat ve tüm adliye çalışanlarına teşekkür etti.

