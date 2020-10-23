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Sakarya korona virüsle mücadelede en başarılı 10 il arasında

SAKARYA HABERLERİ  | 23.10.2020 18:23 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, artan korona virüs vakalarına rağmen mücadelede Sakarya’nın Türkiye’de en başarılı 10 il arasına girdiğini belirtti.Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’daki tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı online olarak yapılan ‘Sakarya Stratejik Planı’ toplantısına katıldı.

Sakarya korona virüsle mücadelede en başarılı 10 il arasında

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, artan korona virüs vakalarına rağmen mücadelede Sakarya’nın Türkiye’de en başarılı 10 il arasına girdiğini belirtti.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya’daki tüm kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı online olarak yapılan ‘Sakarya Stratejik Planı’ toplantısına katıldı. İnternet üzerinden canlı bağlantıya katılan Sakarya Valisi Kaldırım, kentin korona virüsle mücadelede geldiği noktayı anlattı. Sakarya’nın il olarak Türkiye’deki en başarılı 10 il arasına girdiğini belirten Kaldırım, “Korona virüs konusunda son dönemde Türkiye ve dünyada artışlar sürüyor. İl olarak pandemiyle mücadelede son dönemde gayet başarılıyız. İlk 10’a da girmiş bulunuyoruz bu konuda. Kalabalık ortamlardan, insanları bir araya getiren ortamlardan uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum. En çok şehirde esnaflar vatandaşı etkileyen husus. Ne kadar süreci hızlı atlatırsak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmasına o kadar katkı vermiş olacağız” dedi.

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