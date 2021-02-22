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Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

22.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda Sakarya'da 9 ve Ankara'da 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete getirilen yabancı uyruklu 11 zanlının işlemleri ve bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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