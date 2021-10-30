Sakarya merkezli kaçakçılık operasyonunda 43 cep telefonu ele geçirildi

Sakarya ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 43 cep telefonuna el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya ve Mardin'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik yapılan çalışmalar sonucu 10 ikamet ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 43 cep telefonu, 5 kablosuz kulaklık, 3 eski cep telefonu ve telefonların seri numaralarının kopyalanmasında kullanılan dizüstü bilgisayar ile 1 yılan ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

