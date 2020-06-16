YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Nehri'nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Sakarya Nehri'nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

SAKARYA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:22 | Son Güncelleme

Sakarya Nehri'nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla pazar günü girdiği nehirde akıntıya kapılan Gökdeniz Serbest'i (13) bulmak için Turnadere Mahallesi mevkisinde 10 araç, 2 bot ve 47 personelle sürdürülen çalışmalar üçüncü gününde de sürdü.

Bu arada, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay mahalline gelerek çalışmalara katıldı.

AFAD ve jandarma ekipleri ile polis dalgıçlarının çalışmaları sonucu çocuğun cesedine ulaşıldı.

Nehir kenarında endişeli bekleyişlerini sürdüren aile ve yakınları, acı haberle fenalaştı.

Gökdeniz Serbest ve arkadaşları, pazar günü Turnadere Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'ne girmişti. Bir süre sonra akıntıya kapılan Serbest kaybolmuş, arkadaşı ise çevredekiler tarafından sudan çıkarılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:19
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:39
Yatsı
22:29

Sakarya Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Dilek Eczanesi
Yenikent
Karakaya Eczanesi
Adapazari
Tozlu Eczanesi
Adapazari
Sena Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Polis Teşkilatının 169. Kuruluş Yıl Dönümü

Polis Teşkilatının 169. Kuruluş Yıl Dönümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.