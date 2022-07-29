YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü

Sakarya Nehri'nden sulanan domates ve salatalıklar, üreticinin yüzünü güldürdü

29.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domates üreticisi Hasan Dülger: - "Alıcılar da çok memnun. Allah bereket versin, şu anda çok güzel para kazanıyoruz. Benim 14 seram var, her tarafını ekiyorum"

BİLECİK (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Bilecik'in Sakarya Vadisi'ndeki köylerinde kurulu binlerce dönüm serada hasadı yapılan domates ve salatalık, hem rekolte hem de fiyat açısından üreticisini memnun etti.

Toprakları Sakarya Nehri'nden sulanan Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat köyündeki arazilerde, mevsimlik tarım işçilerinin seralardan özenle topladığı salatalık ve domatesler, büyük şehirlerde sofraları süslüyor.

Mikroklima özelliği sayesinde yılda üç kez ürün yetiştirme özelliğine sahip bölgede yetişen salatalık ve domatesler, verimi ve fiyatıyla bu sene üreticisini memnun etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde 2 bin 350 dekar alanda domates, 1650 dekar alanda salatalık olmak üzere toplam 4 bin dekar sera alanı bulunuyor.

Bu yıl ise domateste 19 bin ton, salatalıkta ise 13 bin ton olmak üzere toplam 32 bin ton rekolte bekleniyor.

Hamitabat köyü Muhtarı İbrahim Metin, AA muhabirine, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Kış mevsiminde marul kıvırcık olarak, yaz mevsiminde ise domates ve salatalık olarak üretim yapılıyor. Genelde pazarımız İstanbul ve Adapazarı." diye konuştu.

Her iki üründe de şu anki fiyatlardan memnun olduklarını vurgulayan Metin, "Özellikle domates kilogramı 10 liradan alıcı buluyor. Salatalığın kilogramı şu anda 4 lira civarında gidiyor" dedi.

Üretici Yunus Cebi ise 8 dönüm alanda 20 bin kök salatalık üretimi yaptıklarını ifade etti.

Bölgenin iklim şartlarının seracılık için çok elverişli olduğunu aktaran Cebi, yetiştirdikleri salatalıkları hale götürüp sattıklarını kaydetti.

Üreticilerden Hüseyin Avcı da 8 dönüm salatalık serasından 200 ton ürün almayı hedeflediklerini ve bu üretim miktarını yakaladıklarını aktardı.

Domates üreticisi Hasan Dülger ise serada yetiştirdikleri "volenta" çeşidi domatesten çok güzel verim elde ettiklerini belirterek, "Alıcılar da çok memnun. Allah bereket versin, şu anda çok güzel para kazanıyoruz. Benim 14 seram var her tarafını ekiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'te 262 sikke ele geçirildiBilecik'te 262 sikke ele geçirildi
Samsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardıSamsun'da düşen paraşütçüyü jandarma ekipleri kurtardı
Sivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyorSivasspor'da Turkcell Süper Kupa hazırlıkları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
hasat

Bilecik Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:25
Yatsı
22:01
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İdrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonu doğal tedavisi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.