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Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor

SAKARYA HABERLERİ  | 17.09.2020 17:37 | Son Güncelleme

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ: - "Festivalde süreklilik sağlandı. Bundan sonraki yıllarda bu festivali sürüdürebilir uluslararası bir fuar haline getirmek istiyoruz"

Sakarya'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ikinci gününde devam ediyor.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 50 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, yurt içi ve dışından gelen yaklaşık 150 firma ürünlerini sergiliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, sektörde yatırım yapan birisi olarak sorunlara vakıf olduğunu söyledi.

Üretim açısından bölgede sıkıntı olmadığını ancak pazarlama sorunlarıyla karşılaştıklarını anlatan Altuğ, festival ve fuarın sektöre katkı sağlayacağını düşünerek üç yıl önce harekete geçtiklerini kaydetti.

Her geçen yıl artan bir yoğunlukla festivali gerçekleştirdiklerini aktaran Altuğ, "Festivalde süreklilik sağlandı. Bundan sonraki yıllarda bu festivali sürüdürebilir uluslararası bir fuar haline getirmek istiyoruz." dedi.

SATSO olarak sektöre ciddi destekler verdiklerinden bahseden Altuğ, daralan ekonomi nedeniyle öncelik sıralamasında gerilere düşen sektöre canlılık verilmesi için festival kapsamında toplantılar da düzenlendiğini belirtti.

Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi (Doku Kültürü Laboratuvarı) projesine değinen Altuğ, laboratuvarın inşaatının tamamlandığını, 2021 yılının bahar aylarında faaliyete geçeceğini söyledi.

Üreticilerin daha önce yurt dışından getirdikleri fide fidan gibi altlıkların bu laboratuvarda üretileceğine vurgu yapan Altuğ, "Hem fizibil hem hastalıktan ari şekilde hem çok daha ucuz ve daha hızlı şekilde fide fidanlarımızı üretip, üreticilerimize ve Türkiye tarımına bu anlamda bir hizmetimiz olacak." şeklinde konuştu.

Festivale gelen katılımcılar, süs bitkileri ve çiçeklerden hazırlanan kostümleri giyen mankenlerle fotoğraf çektirdi.

Festival 19 Eylül'de sona erecek.

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