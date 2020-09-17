Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor

Sakarya'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ikinci gününde devam ediyor.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 50 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, yurt içi ve dışından gelen yaklaşık 150 firma ürünlerini sergiliyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, sektörde yatırım yapan birisi olarak sorunlara vakıf olduğunu söyledi.

Üretim açısından bölgede sıkıntı olmadığını ancak pazarlama sorunlarıyla karşılaştıklarını anlatan Altuğ, festival ve fuarın sektöre katkı sağlayacağını düşünerek üç yıl önce harekete geçtiklerini kaydetti.

Her geçen yıl artan bir yoğunlukla festivali gerçekleştirdiklerini aktaran Altuğ, "Festivalde süreklilik sağlandı. Bundan sonraki yıllarda bu festivali sürüdürebilir uluslararası bir fuar haline getirmek istiyoruz." dedi.

SATSO olarak sektöre ciddi destekler verdiklerinden bahseden Altuğ, daralan ekonomi nedeniyle öncelik sıralamasında gerilere düşen sektöre canlılık verilmesi için festival kapsamında toplantılar da düzenlendiğini belirtti.