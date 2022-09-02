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Sakarya, peyzaj ve süs bitkileri fuarında 40 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor

02.09.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 ülke ve 220 firmadan katılımla düzenlenecek fuarda, süs bitkiciliği, bahçe sanatları ve peyzaj alanında büyük markalar yerini alacak

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek "PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı", 7 Eylül'de kapılarını açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kırkpınar sahilinde 7-10 Eylül'de yaklaşık 90 bin metrekare açık alanda düzenlenecek fuara 16 ülke ve 220 firmadan katılım olacak.

Fuarın, sektör profesyonellerine ve genç temsilcilere yeni iş fırsatları sunacağı aktarılan açıklamada, bu kapsamda, 19 üniversitenin katılımıyla "Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması" düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Özbekistan, Azerbaycan, Irak, Gürcistan, İtalya, İsviçre, Dubai, Ürdün, Kazakistan gibi ülkelerden gelen misafirlerin önemli temaslarda bulunacağına değinilerek, "PSB Anatolia süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatlarının yanı sıra geniş bitki profili, iş makineleri ile ekipmanları, sulama sistemleri, saksı üretimi, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi geniş bir yelpazeyi katılımcılara sunuyor." ifadeleri kullanıldı.

- "Ülkemizin gözbebeği ürünlerini dünya pazarına sunacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, süs bitkisi, aromatik bitki türleri, meyve, sebze ve farklı türlerin üretiminde projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

PSB Anatolia ile süs bitkiciliği, peyzaj ve bahçe sanatları alanında dünyanın en başarılı markalarını ve isimlerini ağırlayacaklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"40 bin kişiyi birbirinden farklı ürünlerin sergileneceği bu alanda misafir edeceğiz. Peyzaj ve süs bitkisi üretiminde önce Türkiye'de sonra dünyada söz sahibi şehir olmayı hedefliyoruz. Süt bitkisi ile peyzajın, tarımın ve sanatın merkezi Sakarya'da ülkemizin göz bebeği ürünlerini dünya pazarına sunacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem Yüce Sapanca kırkpınar peyzaj

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