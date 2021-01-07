YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya polisi 2020'de "zehir tacirleri"ne geçit vermedi

Sakarya polisi 2020'de "zehir tacirleri"ne geçit vermedi

SAKARYA HABERLERİ  | 07.01.2021 12:25 | Son Güncelleme

Kentte geçen yıl düzenlenen operasyonlarda yakalanan 631 kişiden 133'ü tutuklandı, 1 milyon 233 bin 769 uyuşturucu hap ile yaklaşık 104 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl düzenlenen operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Alınan bilgiye göre, 2020 yılı ocak-aralık döneminde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarda 631 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 362'sine "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 7'sine "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve özendirmek", 7'sine "yasa dışı Hint keneviri ekimi yapmak", 255'ine "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden 133'ü tutuklandı, 73'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonlarda, şüphelilerin üzerinde 1 milyon 233 bin 769 uyuşturucu hap, 24 kilogram bonzai, 77 kilo 768 gram esrar, 121 gram kokain, 1 kilo 933 gram metamfetamin, 88 gram eroin, 548 gram skunk, 215 kök kenevir, 4 gram Afyon sakızı ile 215 kırmızı-yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

Ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında ayrıca 14 tüfek, 24 tabanca, 211 fişek, 21 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 151 bin 150 liraya el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saniyelerle kurtuldu! Saniyelerle kurtuldu!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Sakarya Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:32
Akşam
17:53
Yatsı
19:19

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Ada Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Güney Eczanesi
Adapazari
Belül Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Hilal Eczanesi
Erenler
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.