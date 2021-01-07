Sakarya polisi 2020'de "zehir tacirleri"ne geçit vermedi

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl düzenlenen operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Alınan bilgiye göre, 2020 yılı ocak-aralık döneminde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarda 631 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 362'sine "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", 7'sine "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve özendirmek", 7'sine "yasa dışı Hint keneviri ekimi yapmak", 255'ine "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden 133'ü tutuklandı, 73'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonlarda, şüphelilerin üzerinde 1 milyon 233 bin 769 uyuşturucu hap, 24 kilogram bonzai, 77 kilo 768 gram esrar, 121 gram kokain, 1 kilo 933 gram metamfetamin, 88 gram eroin, 548 gram skunk, 215 kök kenevir, 4 gram Afyon sakızı ile 215 kırmızı-yeşil reçeteli ilaç ele geçirildi.

Ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında ayrıca 14 tüfek, 24 tabanca, 211 fişek, 21 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 151 bin 150 liraya el konuldu.

