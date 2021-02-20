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Sakarya sokaklarında hafta sonu sessizliği

20.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı.Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da uygulanmaya devam ediyor.

Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı.
Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri 81 ilde olduğu gibi Sakarya’da da uygulanmaya devam ediyor. Cuma günü akşam 21.00’da başlayıp pazartesi sabah 05.00’da sona erecek olan kısıtlamada, Sakarya’nın cadde ve sokakları kısıtlamadan muaf olanlara ve mesai gözetmeksizin çalışan belediye çalışanlarına kaldı. Kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Sakarya Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
13:17
İkindi
16:15
Akşam
18:45
Yatsı
20:05

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Altuntaş Eczanesi
Adapazari
Ayşem Eczanesi
Adapazari
Emniyet Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
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