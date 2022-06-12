Sakarya Uluslararası Bisiklet Festivali, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesince çeşitli yarış, konser ve etkinliklere ev sahipliği yapacak Sakarya Uluslararası Bisiklet Festivali'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ağustos ayında düzenleneceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin çalışmalarının Sakarya'ya büyük kazanımlar sağladığı belirtildi.

Festival projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı aktarılarak, "Sayın Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan festival, Başkan Ekrem Yüce'nin üzerinde büyük özveriyle çalıştığı projelerden bir tanesiydi. Ağustos ayında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start alacak Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yarışları, gerçekleştirilecek festivalle renklenecek." ifadeleri kullanıldı.

Festival alanında konser, etkinlik ve çeşitli gösterilerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ekrel Yüce, Sakarya'yı bisiklette marka yapmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yüce, "Ekibimizle üzerinde çalıştığımız proje Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Sayın Metin Kıratlı tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz Sayın İbrahim Kalın, Özel Kalem Hasan Doğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İdari İşler Başkanı Kıratlı'ya ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerine bizlere sundukları imkanlar ve verdikleri moral sebebiyle şükranlarımı arz ediyorum." açıklamasını yaptı.

Festivalde dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlayacaklarını belirten Yüce, kente markalaşma anlamında değer katacak projenin ayrıntılarını yakın zamanda açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

