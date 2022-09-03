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Sakarya, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı

03.09.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldığını bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsüne, gerçekleştirdikleri üyelik başvurusunun kabul edildiğini belirtti.

Üye şehirler arasında, hayat boyu öğrenme uygulamalarının paylaşılacağını kaydeden Yüce, Sakarya'nın da bu ağdan maksimum verim elde edeceğini vurguladı.

Yüce, yaşanan bu gelişmeden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, emek gösteren çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Bu ağa katılmak için çok titiz bir süreçten geçtiklerine işaret eden Yüce, "2021 yılında başvurumuzu yaptık. Süreç boyunca, çevrim içi toplantılarda şehrimizin bu ağda neden yer alması gerektiğini paylaştık. Hamdolsun, bugün de güzel haberi aldık. Artık Sakarya'mız da dünya şehirleri arasındaki yerini aldı. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yüce, ağın üye şehirler arasındaki ilişkileri geliştireceğini vurgulayarak, "Bu ağ ile üye ülkelere dair güncel bilgilere erişebilecek, etkin bir çalışma ağının parçası olacak ve bilgi paylaşımlarının yanı sıra alanında uzmanlarla iletişim sağlayacağız. Sakarya'mız tüm dünyada hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bir ağa dahil oldu. İnşallah şehrimiz için tüm imkanlarından faydalanacak ve bu alandaki gelişimi hızlı bir şekilde sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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