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Sakarya Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 05.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listede 26’ncı sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise 22.

Sakarya Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

Sakarya Üniversitesi Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı listede 26’ncı sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise 22. sırada yer aldı.
ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP) üniversitelerin akademik performanslarına göre sıralamalarını açıkladı. Geçen yılki listede 34’üncü sırada yer alan SAÜ, URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 8 sıra birden yükselerek 26’ncı sıraya yerleşti. Clarivate Analytics/InCites ile YÖK’ün yayımladığı veriler kullanılarak hazırlanan tabloda 110’u devlet, 56’sı vakıf olmak üzere 166 üniversite sıralandı. Sakarya Üniversitesi devlet üniversiteleri sıralamasında 22’nci olurken, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında 18’nci ve 2000 yılı öncesi kurulan üniversiteler arasında 24’üncü sıralarda yer alarak birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı.

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Balaban Eczanesi
Arifiye
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