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Sakarya Üniversitesine Avrupa’dan övgü

13.01.2021 19:13 | Son Güncelleme:
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Avrupa’nın en prestijli yükseköğretim kurumları değerlendiricisi olan Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) Sakarya Üniversitesine yönelik Kurumsal Değerlendirme Raporunu paylaştı.

Avrupa’nın en prestijli yükseköğretim kurumları değerlendiricisi olan Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) Sakarya Üniversitesine yönelik Kurumsal Değerlendirme Raporunu paylaştı. Raporda, Sakarya Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarıyla sürdürülmesinden övgüyle bahsedildi.
IEP, 2020 Ekim ayında Sakarya Üniversitesine yaptığı görüşmenin ardından paylaştığı Kurumsal Değerlendirme Raporunda, dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sürecinde Sakarya Üniversitesi’nin (SAÜ) eğitim-öğretim faaliyetlerini başarıyla sürdürmesinden övgüyle bahsetti. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, rapora ilişkin bir açıklama yaparak, SAÜ’nün salgın sürecinde gerek bilim ve teknoloji alanlarında gerekse sosyal alanlarda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve IEP değerlendirme ekibini oldukça etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Savaşan, “Güçlü bilişim altyapısıyla uzaktan eğitim sürecinde hem öğrencilerine sıkıntısız bir eğitim dönemi yaşatan hem de Türkiye’deki 15 üniversiteye bu konuda destek sağlayan üniversitemiz, IEP değerlendirici ekibinin takdirini kazandı” dedi.
IEP ekibinin SAÜ’yü en son 2016 yılında ziyaret ettiğini, ekibin bu yıl yapılan değerlendirmede ise büyük bir gelişme gördüğünü söylediklerini aktaran Rektör Savaşan, “Yapılan değerlendirmelerde öğrencilerimizle sektörü buluşturduğumuz PİKDER gibi girişimlerin mezuniyet sonrası iş bulma konusunda öğrencilerimiz için oldukça büyük bir avantaj olduğu vurgulanmıştır. Büyük bir çaba ve özveri gerektiren bu süreçte emeği geçen akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve faydalı değerlendirme ve tavsiyelerini bizlerle paylaşan IEP değerlendirme ekibine teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

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