YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. "Sakarya Üre Tatlısı" coğrafi işarete kavuştu

"Sakarya Üre Tatlısı" coğrafi işarete kavuştu

02.10.2023 15:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın üre tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıkları tatlının onay sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Kentin, toprağından bereket fışkıran zengin kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Altuğ, bu mirasın çıktılarının da yüzlerce lezzete yansıdığını ifade etti.

Altuğ, göçlerle kurulan medeniyet kenti Sakarya'da onlarca ayrı kültürün uyum içinde yaşadığına, birbirlerini beslediğine değinerek, her geçen gün büyüyen kentin sanayisi, ticari kabiliyeti, tarımsal hazinesi, beşeri sermayesi ve stratejik konumuyla her zaman ön planda olduğunu vurguladı.

SATSO'nun kentte en çok coğrafi işaret başvurusu yapan ve alan kurumlardan olduğuna işaret eden Altuğ, daha önce "Adapazarı Dartılı Keşkek", "Adapazarı Islama Köftesi", "Adapazarı Kabak Tatlısı", "Pamukova Ceviz Ezmesi", "Pamukova Kavunu", "Sakarya Abhaz (Abaza) Peyniri", "Sakarya Kazımpaşa Köftesi", "Taraklı Enginarı", "Taraklı Uğut Tatlısı", "Taraklı Şimşir Kaşık", "Taraklı Şimşir Tarak"ın coğrafi işaret aldığını anımsattı.

Altuğ, "Sakarya Üre Tatlısı"nın, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın bu kültür mirasını da tescillemiş olduk. Ana malzemesi darı olan üre tatlısı, Kaynarca manav mutfağında bayramlarda, kınalarda ikram olarak sunulur. Diğer bir coğrafi işaret tescilli ürünümüz dartılı keşkekin arkasından yenmesi adet ve makbuldür. İlimize ve Sakaryalılara hayırlı olsun. Sakarya'ya değer katan ürünlerimizle markalaşmaya devam edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkilediŞile'de sağanağın etkisiyle taşan dere hayatı olumsuz etkiledi
Balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybettiBalkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Kastamonu Üniversitesinden otogarda öğrencilere ‘hoş geldin’ karşılamasıKastamonu Üniversitesinden otogarda öğrencilere ‘hoş geldin’ karşılaması
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Kaynarca

Sakarya Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:53
İkindi
16:09
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Cadde eczanesi
Kaynarca
Zeynep eczanesi
Geyve
Yunus emre eczanesi
Akyazi
Şafak eczanesi
Hendek
Sen eczanesi
Karasu
Turan eczanesi
Sogutlu
Nur eczanesi
Serdivan
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.