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Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme

SAKARYA HABERLERİ  | 05.07.2020 14:33 | Son Güncelleme

Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme

Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

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Sakarya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
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Sabah
05:26
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:28

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Esra Eczanesi
Adapazari
Gözde Eczanesi
Adapazari
Karaağaç Eczanesi
Adapazari
Kent Eczanesi
Yenikent
Şentürk Eczanesi
Adapazari
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
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