YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti

Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti

SAKARYA HABERLERİ  | 26.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.

Vali Kaldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yalçıntaş da Vali Kaldırım'a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret sonunda Yalçıntaş, Vali Kaldırım'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti<br />

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:06
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:31

Sakarya Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

İlim Eczanesi
Yenikent
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Uğur Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Merve Eczanesi
Geyve
Aslıbay Eczanesi
Hendek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

Atatürk Bulvarı’nda 3 araçlı zincirleme kaza

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Vergi Dairesi Çalışanlarına Kişisel Gelişim Eğitimi Verildi

Vergi Dairesi Çalışanlarına Kişisel Gelişim Eğitimi Verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.