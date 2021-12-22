YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Valisi Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı

Sakarya Valisi Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı

22.12.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Valisi Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım, öğrencilerle kar topu oynadı.

Dikmen Mahallesi'ne gelen Vali Kaldırım, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla kahvehanede çay içti.

Kaldırım, daha sonra Dikmen Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.

Burada yeni temeli atılan okul inşaatında incelemede bulunan Kaldırım, Hendek Belediye Başkanı Hızır Çağrı Güngör ve Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Kaldırım, Hendek merkeze 36 kilometre uzaklıktaki 1725 rakımlı Dikmen Yaylası'nı da gezdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyorHavacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:12
Öğle
13:02
İkindi
15:21
Akşam
17:41
Yatsı
19:08

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Alemdar Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Serin Eczanesi
Adapazari
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Çiftçi Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.