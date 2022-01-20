Sakarya ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Sakarya ve Düzce'de soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanları unutulmadı.

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Karasu Şefliği ekipleri, yabani hayvanlar için kar yağışının etkili olduğu Kocaali bölgesindeki doğaya 400'er kilogram ot yonca ve mısır bıraktı.

Ekiplerce, yaban hayatını desteklemek amacıyla kış mevsimi boyunca geçiş güzergahlarına 3 ton 200 kilogram yem bırakıldı.

Düzce Belediyesi ve Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi personelleri de bazı noktalara yiyecek bırakarak sokak hayvanlarını besledi.

