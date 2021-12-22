Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sakarya'da sabah saatlerinde kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından Adapazarı ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karaman, Korucuk, Camili mahalleleri beyaza büründü.

Kar, Kocaali ilçesindeki Çam Dağı'nda güzel manzara oluşturdu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle Kocaali-Hendek kara yolundaki sürücüler dikkatli ilerledi.

Akyazı ilçesine bağlı Keremali Yaylası da kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

- Kocaeli

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 99 santimetre ölçüldü.

Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oluyor.

Kandıra ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

