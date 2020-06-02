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Sakarya ve Kocaeli'de trafik kazaları MOBESE kameralarında

SAKARYA HABERLERİ  | 02.06.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sakarya ve Kocaeli'de trafik kazaları MOBESE kameralarında

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Yazlık Kavşağı girişindeki kasisi son anda fark eden çöp kamyonunun ani fren yapmasıyla devrilmesi görülüyor.

Kentteki başka noktada meydana gelen kazada, kavşağa hızlı giren otomobilin kontrolünü kaybederek park halindeki araca çarpması, kavşaktaki seyyar satıcı ile bir vatandaşın kaçışması kameralara yansıyor.

Sakarya'daki üçüncü kazada ise yağışın da etkisiyle bir midibüsün kavşaktan dönmeye çalışan tıra duramayarak çarpması, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Kocaeli'de de sağ şeritten soldaki park alanına girmeye çalışan bir otomobile, sol şeritte ilerleyen başka bir otomobilin çarpması da kameralara yansıdı.

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