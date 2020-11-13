Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da kara yolunda ilerleyen bir otomobilin viraja hızla girmesinin ardından kontrolden çıkması ve refüjdeki bariyerlere çarparak su kanalına devrilmesi yer alıyor.

Kentteki bir diğer kazada ise trafik ışıklarının bulunmadığı yol ayrımına tali yoldan hız kesmeden giren otomobilin çarptığı araç, kontrolden çıkarak refüjdeki işaret levhalarına çarparak duruyor.

Kocaeli'deki kazada da kontrollü kavşakta dönmek isteyen otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması kameralara yansıdı. Araçlardan biri refüje çıktıktan sonra durabildi.

Bir diğer kazada yolda seyreden kamyonetin ıslak zeminin etkisiyle virajda kontrolden çıkmasının ardından çarptığı KGYS kamera direğinin sallanması da kameralarca kaydedildi.

Kent merkezindeki kazada da ışıkların bulunmadığı dört yol ayrımına hız kesmeden giren iki otomobilin çarpışması görüntülere yansıyor.

