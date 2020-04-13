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Sakarya ve Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 1184 kişiye para cezası

SAKARYA HABERLERİ  | 13.04.2020 12:48 | Son Güncelleme

Sakarya ve Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 1184 kişiye para cezası

SAKARYA/ZONGULDAK (AA) - Sakarya ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 1184 kişiye 2 milyon 114 bin 862 lira idari para cezası uygulanırken 36 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronovirüs tedbirleri kapsamında kente giriş-çıkış ile il genelinde 30 noktada ve halkın yoğun olduğu yerlerde denetimler devam ediyor.

Kent genelinde uygulamalarda, "sosyal mesafe" kuralına uymayan 232 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü 114 ve 20 yaş altı 181 kişiye, faaliyetini geçici olarak durdurma kararına uymayarak iş yerini kapatmayan 56 işletme sahibine idari para cezası uygulanırken ikazlara uymamakta ısrar eden 15 işletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Toplu taşıma tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen 52 araç sahibine idari, ikazlara uymayan 5 araç sahibine de adli işlem uygulanan denetimlerde seyahat izin belgesi bulunmayan 23 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca yurt dışından ülkeye giriş yapan ve yurtlarda ya da ikametlerinde 14 gün karantina süresini ihlal eden 15 kişiye idari para cezası uygulanırken, ikazlara uymamakta ısrar eden 2 vatandaş hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Denetimlerde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde maske takma zorunluluğuna uymayan 7 kişiye idari para cezası kesilirken, 2 gün süren sokağa çıkma yasağına uymayan 313 vatandaşa da idari para cezası uygulandı.

Kent genelindeki denetimlerde tedbir ve yasaklara uymayan toplamda 993 vatandaşa 1 milyon 507 bin 482 lira idari para cezası uygulanırken 22 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

- Zonguldak'ta 191 kişiye para cezası

Zonguldak'ta da polis ekipleri, bu gece yarısı sona eren iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürdü.

Zonguldak merkezde 39, Kozlu'da 25, Kilimli'de 25, Ereğli'de 65, Devrek'te 17, Çaycuma'da 8 kişi, Alaplı'da 6 ve Gökçebey'de 6 kişiye toplam 607 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada Kilimli, Çaycuma ve Alaplı ilçelerinde 14 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

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Sakarya tedbir Yasak yeni tip koronavirüs Zonguldak

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