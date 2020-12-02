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Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

SAKARYA HABERLERİ  | 02.12.2020 21:39 | Son Güncelleme

Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı

Sakarya ve Zonguldak, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü.

Sakarya'nın en işlek merkezlerinden Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Uzun Çarşı boş kaldı. Polis ekipleri, mahalle bekçileri ve zabıta ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı.

Zonguldak'ın en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizlik hakim oldu.

Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Madenci Anıtı'nın önü de boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Vatandaşların evlerine çekildiği kentte polis ekipleri ile bekçiler denetimlerini sürdürdü.

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