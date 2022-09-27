YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

27.09.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.K. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, firari şüpheli Y.E.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 15 Eylül'de gece saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etmiş, yaralanan 3 kişiden Yaşar Metin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerine 50 metre mesafede park halinde bulunan otomobilde şüphe üzerine arama yapan ekipler, arka koltuğunda mermiler ele geçirmişti.

Polis ekipleri, 23 Eylül'de düzenledikleri operasyonda S.K. ve E.D'yi gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" başladıRusya-Ukrayna savaşının ele alındığı "Sakarya Diplomasi Akademisi" başladı
Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulunduAdana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu
Giresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyorGiresunspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyete inanıyor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı kavga

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
12:54
İkindi
16:16
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.