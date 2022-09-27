Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.K. ve E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, firari şüpheli Y.E.B'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 15 Eylül'de gece saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etmiş, yaralanan 3 kişiden Yaşar Metin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerine 50 metre mesafede park halinde bulunan otomobilde şüphe üzerine arama yapan ekipler, arka koltuğunda mermiler ele geçirmişti.

Polis ekipleri, 23 Eylül'de düzenledikleri operasyonda S.K. ve E.D'yi gözaltına almıştı.



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