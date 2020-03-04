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Sakarya'da "10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması" düzenlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 04.03.2020 17:31 | Son Güncelleme

Sakarya'da "10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması" düzenlendi

Sakarya'da düzenlenen "10. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle takdim edildi.

Kentteki emaye ve seramik sektöründe faaliyet gösteren firma tarafından finanse edilen ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesince organize edilen yarışmaya, 20 ülkeden yaklaşık 203 öğrenci katıldı.

Yarışma jürisi tarafından yapılan ön değerlendirmenin ardından 104 eser sergilemeye ve değerlendirmeye değer bulundu.

Yarışmanın ödül töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, seramiğin Türklerin kadim kültürü olduğunu söyledi.

Sakarya Üniversitesinin seramik konusunda önemli bir noktada bulunduğuna işaret eden Yüce, sanayiyle olan iş birliğinin de şehre katkı sağladığını belirtti.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da üniversitelerle sektörün iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Her aşamada birlikte hareket edildiğinde günün sonunda üretilen akademik ürünler memlekette kalacak." dedi.

Yarışmanın ana sponsoru olan firmanın genel müdürü Veysi Küçük de organizasyonun uluslararası boyutta ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turğay ise yarışmanın nihai hedefinin genç seramik sanatçı adaylarına destek olarak, seramik sanatına ve endüstrisine katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Turğay, bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmanın süreç içinde hem ulusal hem de uluslararası alanlardan gelen ilgi, katılım ve destekle zenginleşerek gelenekselleştiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Eserlerin yer aldığı sergi, fakülte binasındaki sanat galerisinde 27 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması

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