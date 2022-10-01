Sakarya'da 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Turnadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir bitkisi ekildiği tespiti üzerine S.Ş, S.T. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yaptı.

Aramada 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlıların adreslerinde de uyuşturucu kullanma aparatı ve 10 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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