Sakarya'da 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan M.A'nın ilçedeki aperatif büfeye gideceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerinin destek verdiği operasyonda M.A. yakalandı.

Hükümlünün üst aramasında sahte sürücü belgesi ve seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hakkında 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz