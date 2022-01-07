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Sakarya'da 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

07.01.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan M.A'nın ilçedeki aperatif büfeye gideceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerinin destek verdiği operasyonda M.A. yakalandı.

Hükümlünün üst aramasında sahte sürücü belgesi ve seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hakkında 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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