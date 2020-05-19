YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya’da, 19 Mayıs bayramı kapsamında caddelerde pedal çevirdiler

Sakarya’da, 19 Mayıs bayramı kapsamında caddelerde pedal çevirdiler

SAKARYA HABERLERİ  | 19.05.2020 16:10 | Son Güncelleme

Sakarya’da AFAD gönüllüleri ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği cadde cedde dolaşarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında pedal çevirdi.Ulusal pandemi olan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların sağlığı açısından kutlamaları gerçekleşmeyen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında AFAD gönüllüleri ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği gerekli mercilerden aldıkları izinle caddelerde pedal çevirdi.

Sakarya’da AFAD gönüllüleri ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği cadde cedde dolaşarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında pedal çevirdi.
Ulusal pandemi olan korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların sağlığı açısından kutlamaları gerçekleşmeyen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında AFAD gönüllüleri ve Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği gerekli mercilerden aldıkları izinle caddelerde pedal çevirdi. Etkinliğe öğlen saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında başladı. Şehrin birçok cadde ve sokakları gezilirken vatandaşlar ise balkonlarına çıkarak etkinliğe alkışlarıyla eşlik etti. 19 Mayıs’ın aynı zamanda Kadir Gecesine denk gelmesi münasebetiyle halkın moral ve motivasyonunu arttırmak amaçlı olan bisiklet turunda vatandaşlara lokum ve kandil simidi ikram edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Sakarya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:42
Sabah
05:30
Öğle
13:00
İkindi
16:56
Akşam
20:19
Yatsı
21:59

Sakarya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Çeşme Meydanı Eczanesi
Adapazari
Darüşşifa Eczanesi
Adapazari
Esra Eczanesi
Adapazari
Şeker Eczanesi
Adapazari
Şengül Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Uzunçarsı Eczanesi
Adapazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Erenler’de bozulan yollarda asfalt çalışması sürüyor

Erenler’de bozulan yollarda asfalt çalışması sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

Erenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında 48 saat hizmet veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.