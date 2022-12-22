Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yabancı uyruklu sanıklar A.D. ve Z.A. ile avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanıklar, haklarındaki yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinde bulundu.

Söz alan sanık avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına, adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinin bu aşamada reddine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 4 Nisan 2023'e erteledi.

İDDİANAME

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

