Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davası sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi ve bir tanığın dinlenmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.
Söz alan sanık ve avukatları da tanığın ifadesindeki aleyhte hususları kabul etmediklerini, eksik belgelerin tamamlanması talebinde bulundu.
Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 22 Mart'a erteledi.
- İddianame
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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