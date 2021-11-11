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Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

11.11.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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