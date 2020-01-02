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  4. Sakarya’da 2019’da terörle operasyonunda 131 şahıs tutuklandı

Sakarya’da 2019’da terörle operasyonunda 131 şahıs tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 02.01.2020 21:29 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında yaptıkları operasyonda 131 şahıs tutuklandı.Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör ve terör unsurlarına karşı verdikleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında yaptıkları operasyonda 131 şahıs tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör ve terör unsurlarına karşı verdikleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında 433 şüpheli şahıs için operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında yakalana şahıslar emniyettekki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 131 şahıs tutuklanırken, 154 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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