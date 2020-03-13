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Sakarya’da 23 öğrenci yemekten zehirlendi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 13.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Geyve ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Geyve Sultan Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bazıları kaldıkları Kur’an Kursunda öğle yemeği sonrasında baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 23 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Geyve Sultan Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden bazıları kaldıkları Kur’an Kursunda öğle yemeği sonrasında baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin görülmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yemekten zehirlendiği iddia edilen 23 öğrenci çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yemekten yiyen bazı kurs görevlilerinin de rahatsızlanarak hastaneye başvurduğu olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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