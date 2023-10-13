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  4. Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada mütalaa açıklandı

Sakarya'da 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada mütalaa açıklandı

13.10.2023 11:46 | Son Güncelleme:
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Sanık 4 jandarma personeli hakkında 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirildiği sırada 3 jandarmanın şehit olmasına yol açan patlamaya ilişkin, dönemin İl Jandarma Komutanı ile 3 jandarma personelinin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G, sanık Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, müşteki F.Ü. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmada yer almadı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara esas hakkında savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

SÜREÇ

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz 2020'de kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da Halil Tuna Akgöz, Mesut Yazar ve Fatih Manga şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, tutuksuz yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Sakarya Hendek dava havai fişek fabrikası

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