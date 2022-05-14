Sakarya'da 40 dönümlük kamp ve mesire alanı hizmete girdi

Sakarya'da yaklaşık 40 dönümlük alanda kurulan, trekking, kamp ve karavan turizminin yapılabileceği Güzlek Trekking Kamp ve Mesire Alanı hizmete açıldı.

Akyazı Belediyesince Güzlek Mahallesi’ndeki 40 dönümlük arazide hazırlanan bölgenin açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, alanın günümüz turizmine ve yeni nesil turizm anlayışına hizmet edecek güzel bir mekan olduğunu belirtti.

Sakarya'nın bereketli ve doğasının güzel olduğuna değinen Kaldırım, "Akarsuları, yaylaları, zümrüt yeşili ormanları ovaları denizi ne ararsanız var. Allah güzelliklerin hepsini buraya en güzel şekilde bahşetmiş. Ne kadar şükretsek az. Bunun kıymetini, özellikle tarımın kıymetini bilmemiz lazım. Dünya genelinde yaşanan salgın ve sıkıntılar, tarımın, tarım alalarının, bu bereketli toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, gıdanın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlattı. Gözbebeğimiz gibi koruyup ilmek ilmek işlememiz lazım." diye konuştu.

Geleceğe taşınacak en güzel hazinenin doğa olduğunu işaret eden Vali Kaldırım, "Sakarya'yı yarınlara bir marka şehir olarak taşıyalım. İnsanımız mutlu müreffeh olsun. Hem de Türkiye'nin bu dünyada yürüdüğü kalkınma hamlesine ciddi bir katkı versin, katma değer üretsin." dedi.

Kaldırım, Sakarya'da her mevsimin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Mevsimler dünyada sadece mevsimdir, Sakarya'da bir sanattır. Bunu her noktasında görmek mümkündür. Yazı da güzü de kışı da sonbaharı da ilkbaharı da güzel, güzel insanlarının gönlü olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da alanın oluşturulmasında ve planlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yoğun bir salgın döneminden çıkıldığını belirten Uncuoğlu, şöyle devam etti:

"Böyle güzel tesisler, Sakarya'mızın güzel doğasını, insanımızın doğaya olan sevgisini saygısını inşallah daha da ileriye taşıyacak, yaşatacak. Bugünlerde salgınla beraber bölgenin rağbet ettiği karavan turizmini de destek sağlayacak olan bu tesis, hem Akyazı'mızın güzelliklerinin daha iyi tanınmasına, Akyazı'nın bilinmesine, daha güzel bir potansiyelin yakalanmasına katkı sağlayacak."

Uncuoğlu, alanın bakımında sadece belediyenin değil vatandaşların da sorumluluk sahibi olduğunu ifade etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de ilçeye yaptığı güzel hizmetler için Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teşekkürlerini ileterek, alanın Sakarya'ya hayırlı olmasını diledi.

- "Muhteşem bir mesire alanı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Soykan ise ilçede yeni bir projeyi daha hayat geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgınıyla değişen tatil anlayışına uygun proje hazırladıklarını dile getiren Soykan, şunları kaydetti:

"Akyazı'ya çok yakışacak, vatandaşlarımızın aileleriyle güzel vakit geçirip anılar biriktireceği son derece nezih bir ortamda piknik yapıp hoş sohbetler edeceği, günün stresinden sıyrılıp nefes alabileceği trekking ve kamp yapabileceği doğayla iç içe olup, yeşil doğası, salıncağı, piknik ve kamp alanları oyun grupları ile 9 bin metrekaresi belediyenin tapulu mülkü olan sınırsız orman arazisiyle muhteşem bir mesire alanı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Duanın ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet etti.

Akyazı Kaymakamı, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın yer aldığı törenin ardından kemençe eşliğinde horon oynandı.

