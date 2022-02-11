Sakarya'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da, 5 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dere yakınında bulunmasıyla bölgede dün yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor.

AFAD ekiplerinin Yazlık Mahallesi mevkisinde yaptığı su üstü taramasının ardından Yalova'dan gelen dalgıç polislerin de katılımıyla suda çalışma yürütülüyor.

Endişeli bekleyişleri süren Öztürk'ün yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları izledi.

Yakınları tarafından 5 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dün Çark Deresi'nin çevresinde bulunması üzerine AFAD ekipleri ve dalgıç polislerce suda arama çalışması gerçekleştirilmişti.

