YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

11.02.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 5 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da, 5 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kişi için Çark Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dere yakınında bulunmasıyla bölgede dün yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor.

AFAD ekiplerinin Yazlık Mahallesi mevkisinde yaptığı su üstü taramasının ardından Yalova'dan gelen dalgıç polislerin de katılımıyla suda çalışma yürütülüyor.

Endişeli bekleyişleri süren Öztürk'ün yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları izledi.

Yakınları tarafından 5 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Bayram Öztürk'e ait cüzdan ve telefonun dün Çark Deresi'nin çevresinde bulunması üzerine AFAD ekipleri ve dalgıç polislerce suda arama çalışması gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldüErzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Isparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği öne sürülen kişi öldüIsparta'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle darbedildiği öne sürülen kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:18
İkindi
16:07
Akşam
18:34
Yatsı
19:54
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kızıyla gözlerden uzakta yaşıyor! Merak edildi

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Karın yağlarını cayır cayır yakıyor! 2 tane yemeniz yeterli

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.