YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

04.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede (KOM) Şubesi ile Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde bir kişinin ikametinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meslek lisesi öğrencileri, okullara basket potası ve tenis masası üretiyorMeslek lisesi öğrencileri, okullara basket potası ve tenis masası üretiyor
Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildiKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Serdivan uyuşturucu jandarma kubar esrar metamfetamin operasyon

Sakarya Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:51
Öğle
12:52
İkindi
16:07
Akşam
18:44
Yatsı
20:03
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Bu aile ölüme meydan okuyor! Toplam yaşları 1058 yıl 249 gün

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.