Sakarya'da 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücalede (KOM) Şubesi ile Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde bir kişinin ikametinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğiyle ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz