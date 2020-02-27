Sakarya'da 6 oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunuluyor

Sami Gülbaba'nın uyarlayıp yönettiği, Eşref Seyitoğlu, Savaş Kesici, Emrah Oral ve Sami Gülbaba'nın oynadığı tek perdelik "Karışık İşler" oyunu, 27 Mart'ta saat 20.00'de AKM'de sahnelenecek.

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi" eseri ise 31 Mart'ta saat 20.00'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak.

Çocuk tiyatrosu etkinlikleri kapsamında da "Minik Kahramanlar Müzikali" oyunu 19 Mart'ta saat 11.00 ve 14.00'te, "Karagöz Çevreci" de 31 Mart'ta saat 13.00 ve 15.00 seanslarıyla AKM'de çocukların beğenisine sunulacak.

- Sinema, konser ve söyleşiler de yapılacak

Kentte mart ayında sinema gösterimleri, konser ve söyleşi günleri de yapılacak.

Etkinlik kapsamında 9 Mart'ta "Elektrik Savaşları", 12 Mart'ta "Don Kişot'u Öldüren Adam", 17 Mart'ta "Dilsiz", 23-30 Mart'ta "Parazit" filmleri izlenebilecek.

Bülent Akyürek'in katılımıyla "Mutlu Ölme Sanatı" konulu söyleşi programı 4 Mart'ta saat 19.00'da Ofis Sanat Merkezinde (OSM), Ali Nuri Türkoğlu'nun katılımıyla "Oyunculuğun Yolculuğu" konulu söyleşi programı 5 Mart'ta OSM'de, Bekir Develi'nin katılımıyla "Online Müslümanlar" konulu söyleşi programı 6 Mart'ta saat 19.00'da AKM'de düzenlenecek.

Ömer Karaoğlu, "Kudüs Ezgileri" konserinde 13 Mart'ta saat 19.00'da AKM'de Sakaryalılara müzik ziyafeti çekecek.

