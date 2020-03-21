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Sakarya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

SAKARYA HABERLERİ  | 21.03.2020 21:58 | Son Güncelleme

Sakarya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz ulaşımları askıya alındı

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulaması geçici olarak askıya alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz seyahat hakkının süreç tamamlanana kadar dondurulduğu ifade edildi.

Zaruri durumlar haricinde evden çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının da saat 00.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden çıkmalarına sınırlandırma getirdiği hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Sakarya

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